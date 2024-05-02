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Erbil’de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

IKBY'nin Erbil kentinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle duvar çöktü. Çökme nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 02.05.2024 14:45
  • Giriş: 02.05.2024 14:45
  • Güncelleme: 02.05.2024 14:47
Kaynak: İHA
Erbil’de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) şiddetli yağışlar nedeniyle duvar çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

IKBY’nin Erbil kentini şiddetli yağış vurdu. Kore köyünde bir mezarlığın duvarı, aşırı yağış sonucu yoldan geçen yayaların üzerine yıkıldı.

Duvar altında kalan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Duvarın yıkıldığı an, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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