Erbil’de şiddetli yağış nedeniyle duvar çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
IKBY'nin Erbil kentinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle duvar çöktü. Çökme nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) şiddetli yağışlar nedeniyle duvar çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
IKBY’nin Erbil kentini şiddetli yağış vurdu. Kore köyünde bir mezarlığın duvarı, aşırı yağış sonucu yoldan geçen yayaların üzerine yıkıldı.
Duvar altında kalan yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Duvarın yıkıldığı an, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.