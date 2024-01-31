Erciyas Boru’da grev başladı

Birleşik Metal İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bir fabrikada daha greve çıktı. Erciyas Çelik Boru’nun Düzce ve Mersin’deki fabrikalarına grev kararı asıldı.

EMEK SERVİSİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ’de işçiler greve çıktı.

Fabrika ile sendika arasında 17 Ekim 2023’te başlayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev uygulama kararı alındı. İşçiler, şirketin Düzce ve Mersin’deki fabrikalarında greve çıktı.

Düzce’deki fabrikada grev pankartını asan Erciyas işçileri, “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz”, “Şalter inecek bu iş bitecek” sloganları attı.

Grevin işçi haklarını geliştirmek için en önemli mücadele aracı olduğuna ve bu aracı kullanmaktan asla geri durmayacaklarını söyleyen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, burada emekçilere seslendi.

Şirketin davetini kabul ettiklerini aktaran Atar, “Bu holding, işçi sınıfının alın teriyle büyüdü. Sizin servetinizin mayası işçilerin alın teridir. Biz bu alın terinin karşılığını istiyoruz, almasını biliriz. Talebimiz adil, herkesin kabul edebileceği bir anlaşma yapılması, çalışma barışının bir an önce tesis edilmesidir” dedi.

Adil, herkesin kabul edebileceği bir anlaşma yapılmasını ve çalışma barışının bir an önce tesis edilmesini talep eden Atar, “Böyle olmadığı takdirde grev bizim düğünümüz, bayramımız olur” diye konuştu.

İşyeri ve sendika arasında 17 Ekim 2023 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 14 Ocak’ta uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın toplu sözleşme teklifi şu şekilde:

1 Ocak tarihinden itibaren; saat ücretleri 65 TL’nin altında olan üyelerin saatlik ücretleri 65 TL’ye çıkarılacak, üzerine seyyanen 77 TL zam yapılacak. Her kıdem yılı için saatlik ücretlere 2,5 TL (37,5 TL/saat’i geçmemek üzere) eklenecek.

İlk 6 aylık dönem için talep yüzde 121 artış. Ortalama net ikramiyeli 17 bin 595 TL olan ücret 36 bin 590 TL’ye çıkarılmalı.

Geçen dönem kayıpların telafi edilebilmesi için 1 maaş zamlı ücretin prim olarak işçilere verilmesi. Fazla çalışma ücretlerinin artırılması, gelir vergisi kesintisinin telafisi için temmuz ayından itibaren erzak fişinin kıdeme göre sözleşmede yer alması.

Diğer 6’şar aylık dönemler için ise 6’şar aylık enflasyonun üzerine 4 puan refah payı konulması.

Sendikanın teklifine karşılım işverenin son ücret zammı teklifi ise yüzde 85 oranında oldu