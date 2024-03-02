Ercüment Akdeniz, Göç ve Belediyeler'i anlatacak

Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz, 6 Mart Çarşamba günü saat 19:30'da Kadıköy'de bulunan Moda Kitap'ta son kitabı üzerine gerçekleştirilecek söyleşi ile okurlarla buluşacak. Akdeniz'in Göç ve Belediyeler'i anlatacağı söyleşinin moderatörlüğünü de gazeteci Sercan Meriç üstlenecek.

Güncel 02.03.2024 13:28 Giriş: 02.03.2024 13:28

Güncelleme: 02.03.2024 13:30 Kaynak: Haber Merkezi

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