Ercüment Akdeniz, Göç ve Belediyeler'i anlatacak
Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz, 6 Mart Çarşamba günü saat 19:30'da Kadıköy'de bulunan Moda Kitap'ta son kitabı üzerine gerçekleştirilecek söyleşi ile okurlarla buluşacak. Akdeniz'in Göç ve Belediyeler'i anlatacağı söyleşinin moderatörlüğünü de gazeteci Sercan Meriç üstlenecek.
Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz, 6 Mart Çarşamba günü Moda Kitap'ta Göç ve Belediyeler kitabını anlatacak
Uzun yıllardır göç üzerine çalışmalar gerçekleştiren Ercüment Akdeniz, Tekin Yayınevi tarafından yayınlanan son kitabı Göç ve Belediyeler'de yerel yönetimlerin entegrasyon performanslarına, iktidar ve muhalefetin göç konusundaki yaklaşımlarına, yükselen neo-faşizmin panzehirinin ne olacağına, göç politikalarındaki olumlu örneklere mercek tuttu.
Akdeniz, 6 Mart Çarşamba günü saat 19:30'da Kadıköy'de bulunan Moda Kitap'ta son kitabı üzerine gerçekleştirilecek söyleşi ile okurlarla buluşacak.
Söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Sercan Meriç üstlenecek.