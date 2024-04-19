Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Malatya'da göçük altından kurtarılan Mavi adlı kedinin yavrularından birini sahiplendi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak yüzde 56 gibi rekor bir oy oranıyla Ankara Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi.

Malatya'da göçük altından kurtarılan Mavi adlı kedinin yavrularından birini sahiplenen Beşikçioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin" notunu düştü.

Paylaşımda ayrıca "İsimsiz bir kedi yavrusu" imzasıyla minik bebeğin öz geçmişi anlatıldı.