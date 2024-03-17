Erdal Beşikçioğlu, ilk kez oy kullanacak gençle karşılaştı: Oyunu bana verecek misin?
Eryaman metrosunda yolculuk yapan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, ilk kez oy kullanacak bir gence "Oyunu bana verecek misin" diye sordu. Genç, "Size vereceğim" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi.
Metrodaki yurttaşlarla sohbet eden Beşikçioğlu, Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı.
Metrodaki yurttaşlara iyi yolculuklar dileyen Beşikçioğlu, ilk kez oy kullanacak bir gence "Oyunu bana verecek misin" diye sordu.
Genç ise "Size vereceğim, ilk oyum" diyerek karşılık verdi.
Beşikçioğlu ayrıca metroda müzik yapan gençlerle birlikte şarkı söyledi.