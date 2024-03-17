Erdal Beşikçioğlu, ilk kez oy kullanacak gençle karşılaştı: Oyunu bana verecek misin?

Eryaman metrosunda yolculuk yapan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, ilk kez oy kullanacak bir gence "Oyunu bana verecek misin" diye sordu. Genç, "Size vereceğim" dedi.

Güncel 17.03.2024 12:08 Giriş: 17.03.2024 12:08

Güncelleme: 17.03.2024 12:14 Kaynak: ANKA

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