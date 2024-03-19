Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı. Tüm mal varlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydeden Beşikçioğlu, 1 otomobil, 1 suv ve birkaç taşınmazı listeledi.

Güncel 19.03.2024 22:38 Giriş: 19.03.2024 22:38

Güncelleme: 19.03.2024 22:43 Kaynak: Haber Merkezi

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