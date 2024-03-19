Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı
CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı. Tüm mal varlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydeden Beşikçioğlu, 1 otomobil, 1 suv ve birkaç taşınmazı listeledi.
CHP'nin Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı. Tüm mal varlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerden sağladığı birikimle edindiğini kaydeden Beşikçioğlu, 1 otomobil, 1 suv ve birkaç taşınmazı listeledi.
Beşikçioğlu'nun "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla paylaştığı mal varlığı beyanı şöyle:
"Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir.
•Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
•İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
•İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
•İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
•İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
•2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
•2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
19.03.2024"
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 🙏🏻 pic.twitter.com/IjjWOrP5uw— Erdal Beşikçioğlu (@erdalbeskcioglu) March 19, 2024