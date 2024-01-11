Erdal Beşikçioğlu'nun aday olduğu Etimesgut'ta 2019 ve 2023 seçimleri nasıl sonuçlanmıştı?

Sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Etimesgut Belediye Başkanlığı'na adaylığı sonrası ilçedeki 2019 ve 2023 seçim sonuçları merak konusu oldu. 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin desteklediği MHP adayı yüzde 49.57 ile seçimi kazanırken, 2023 Milletvekili Seçimi'nde CHP yüzde 31.93 ile ilk sırada yer aldı. 14 ve 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer aldı.

Güncel 11.01.2024 10:55 Giriş: 11.01.2024 10:55

Güncelleme: 11.01.2024 11:20 Kaynak: Haber Merkezi

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CHP Parti Meclisi, 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere dün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirledi. Adaylar arasında dikkati çekenlerden birisi sanatçı Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığı onaylandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir... Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclis'imiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı. Beşikçioğlu'nun adaylığı sonrası Etimesgut'taki 2019 ve 2023 seçim sonuçları merak konusu oldu. 2019'DA MHP'NİN ADAYI KAZANDI 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanlığı'nı MHP kazanmıştı. AKP'nin de desteklediği MHP adayı Enver Demirel yüzde 49.57 oy almıştı. İYİ Parti'nin desteklediği CHP adayı Celal Çelik ise yüzde 45.72'de kalmıştı. Saadet Partisi: Yüzde 1.84 BBP: Yüzde 1.64 DSP: Yüzde 0.33 Enver Demirel'in aldığı toplam oy sayısı 164 bin 842, Celal Çelik'in 152 bin 57 olmuştu. Diğer adayların aldığı oy sayısı ise şöyleydi: Saadet Partisi: 6 bin 116 BBP: 5 bin 451 DSP: 1.094 2019 yerel seçimlerinde Etimesgut ilçe meclisi sonuçları ise şöyle olmuştu: MHP: Yüzde 47.24 CHP: Yüzde 46.02 Saadet Partisi: Yüzde 2.09 HDP: Yüzde 0.95 2023 SEÇİMLERİ SONUCU Etimesgut'ta 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi'nde ise CHP birinci parti çıkmıştı. CHP oyların yüzde 31.93'ünü, AKP ise yüzde 26.81'ini almıştı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15.51 olurken, MHP yüzde 10.43'te kalmıştı. Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 3.91 olarak kaydedilmişti. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Türkiye İşçi Partisi yüzde 2.94, Yeşil Sol Parti ise yüzde 2.32 oy oranına ulaşmıştı. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUCU 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.89 ile ilk sırada yer almıştı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.35 ile ikinci sırada, Zafer Partisi'nin adayı Sinan Oğan yüzde 7.51 ile üçüncü sırada yer almıştı. Etimesgut'ta, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk tura göre oylarını artırmış ve yüzde 56.72 oy oranına ulaşmıştı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 43.28'de kalmıştı.