Erdal Beşikçioğlu’ndan Erdoğan taklidi ile ‘istifa’ açıklaması

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu katıldığı yayında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek devlet tiyatrolarından onun konuşması yüzünden istifa ettiğini söyledi.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu Sözcü TV'ye konuk oldu.

"Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım" diyen Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları'ndan istifa sürecini de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek anlattı:

"Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu'da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep Bey'in bir konuşması vardı; 'Ya hu sanatçılar çok ileri gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar' dedi.

Ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat sahnesini kurduk iyi ki de kurmuşuz. Bazı şeyler de hoş sonuçlar doğurabiliyor. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de o lafı etmiş."

'Dışarıdan aday olma' eleştirilerine de yanıt veren Erdal Beşikçioğlu, konuşmasının devamında "Ben dışarıdan olduğumu kabul etmiyorum ben her gün evlerinin içerisine girdim..." ifadelerini kullandı.