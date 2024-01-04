Erdal Güney ve Forantası 5 Ocak Cuma Kadıköy Sahne’de

Sanatçı Erdal Güney ve Forantası hafızalara kazınan şarkılarını seslendirmek için 5 Ocak Cuma günü Kadıköy Sahne’de dinleyicilerle buluşacak.

Erdal Güney, Forantası ile birlikte ‘Güney Türküleri’, ‘Yakımlar’, ‘Aşkiya’, ‘Unutulmayanlar’, ’Hatırla Sevgili’, ‘Elveda Rumeli’, ‘Bir Kıyıdan’, ‘Yağmuru Bekle’ albümlerinden, filmler ve diziler için yaptığı bestelerinden ve ‘ortak şarkı hafızamız’dan şarkılar seslendirmek için sahne alacak.

Kadıköy Sahne’deki konserin bir bölümüne Erdal Güney’in müzisyen arkadaşları Ozan Çoban, Recep Yılmaz ve Emre Yıldırım da konuk olacak.

5 Ocak Cuma günü saat 21.30’da başlayacak konserin biletleri, biletix.com'da satışta.