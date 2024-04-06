Erdal Güney’in yeni albümü AFEL tüm dijital platformlarda!

‘Hatırla Sevgili’ ve ‘Elveda Rumeli’ gibi iz bırakan dizilerin müziklerinde imzası bulunan Erdal Güney’in yeni albümü AFEL, Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Dünyanın güneşe en uzak olduğu an ve konumu tanımlayan “AFEL”, Erdal Güney’in 2006'dan günümüze aralarında ‘Hatırla Sevgili’, ’Elveda Rumeli’, ‘Asi Ruh’, ‘Unutulmayanlar’, ‘Balkanların Kalbindeki Sahne’nin de olduğu sinema filmi, TV dizisi ve belgeseller için hazırladığı müziklerin yeniden yorumlanıp dinleyicisiyle buluşmasına isim sahipliği yapıyor.

Uzak, bakıldığı yerden bütün mesafeleri eşitler. Yol eşitliğin adı olur. ‘AFEL’ de çello, duduk, akordion, soprano ses bu yola eşlik ediyor.

“AFEL”, sanatçının 2013 yılında ADA müzikten yayınlanan “PERİHEL” adlı enstrümantal albümünün devamı niteliğinde.

Albümdeki müzikal çeşitlilik kaynağını müziklerin dramatik ve kurmaca metinler için bestelenmiş olmasından alıyor. Sound ve düzenleme melodik yapıyı görünür kılmak üzere tasarlanırken yapay sesler yerine akustik enstrümanlar tercih edildi.

“AFEL” şu an hayatta olmayan İsmail Soyberk, Halil Karaduman, Adnan Karaduman, İlyas Tetik’in de aralarında yer aldığı kıymetli müzisyenlerden oluşan geniş bir icracı topluluk tarafından realize edildi. İcracıların yorumları müzikal anlatıya ve düzenlemeye doğrudan etki yapıyor.

Kim bilir? Çekilmiş suların kıyıda bıraktığı çakıl taşları, belki de ömrü suda sekenlerin kalabalığıdır. ‘AFEL’ bu kalabalığın sesi olurken diğer yandan kıyıda birikenlerin yalnız olmadığını fısıldıyor…