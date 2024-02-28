Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası
Yargıtay'da bozulan MİT Tırları davasında karar çıktı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: DHA
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Adalar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve avukatları katıldı.
Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.
Erdem Gül, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.