Erdinç Gülener ve Deniz Uğur: Resmen canımıza kast ediliyor

Oyuncu Erdinç Gülener, aracının lastiğinin kesildiği fotoğrafı paylaşarak, "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi. Eşi Deniz Uğur ise "Sizden korkan sizin gibi olsun" tepkisini gösterdi.

A- A A+

Oyuncu Erdinç Gülener, aracının lastiğinin kesildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Gülener, duruma tepki göstererek, "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi. Eşinin paylaşımını yayımlayan oyuncu Deniz Uğur ise, "Sizden korkan sizin gibi olsun" ifadelerini kullandı. Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’la çocuklarının velayeti nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelmişti.