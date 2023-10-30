Erdoğan, 100. yıl gösterisini Vahdettin Köşkü’nde izledi

Haber Merkezi

Devlet erkanı Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de bazı sivil kişiler, bu yıl da "Gençlik seninle gurur duyuyor. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı attı. Slogan atanlara sosyal medyadan tepki yağdı. Erdoğan’ın, İstanbul’daki kutlamaları ise Vahdettin Köşkü’nden izlemesi dikkat çekti. Donanmaya ait 100 gemi, Boğaz’dan geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı. Erdoğan’ın Cumhuriyet’in 100. Yılında Vahdettin Köşkü’nden izlemesi tarihi bir gönderme olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet’in 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Kılıçdaroğlu, "Bugün, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" dedi. "Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız!" ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ VURGUSU

HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle yapılan ortak açıklamada ise “Cumhuriyet’i demokratikleştirmek tarihsel görevimizdir. Cumhuriyet, bir yüzyılı geride bıraktı. İkinci yüzyıla girerken onu bir demokratik Cumhuriyet olarak yeniden inşa etmek tarihsel bir görev olarak önümüzde duruyor” denildi. Hatimoğulları ve Bakırhan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İkinci yüzyıla girerken demokratik Cumhuriyet’in inşası; özgür yurttaş ve demokratik ulusun inşasının anahtarıdır. Başta Kürt sorunu olmak üzere halklar ve inançlar sorunu demokratik Cumhuriyetle çözülür. Gelin, ilk yüz yıldan dersler çıkaralım. Bir yüz yılı daha heba etmeden bütün halkların ve inançların, ezilen ve sömürülenlerin demokratik ortam ve zeminde, eşit ve saygın yurttaşlar olarak yaşamalarını sağlayacak Demokratik Cumhuriyeti hep birlikte inşa edelim.”