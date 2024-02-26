Erdoğan, 12 Dev Adam'ın maçını izledi: "Haftada 2 ve 3 gün basket oynuyoruz, bizim arkadaşlarla"
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı görüntülerde Erdoğan'ın, "Haftada 2 veya 3 gün basket oynuyoruz bizim arkadaşlarla. Eskiden bende pek böyle basketbol hastalığı yoktu" dediği anlar yer aldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İstanbul'da İzlanda'yı konuk etti.
Seçim mesaisini Adana'da sürdüren Erdoğan da karşılaşmayı Adana Valiliği'nde izledi. 12 Dev Adam, rakibini son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basketbol maçını takipi eden Erdoğan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Fahrettin Altun paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adamın zaferine böyle eşlik etti" ifadelerini kullandı.
Görüntülerde Erdoğan'ın "Haftada 2 veya 3 gün basket oynuyoruz bizim arkadaşlarla. Eskiden bende pek böyle basketbol hastalığı yoktu" dediği anlar yer aldı.