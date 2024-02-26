Erdoğan, 12 Dev Adam'ın maçını izledi: "Haftada 2 ve 3 gün basket oynuyoruz, bizim arkadaşlarla"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı görüntülerde Erdoğan'ın, "Haftada 2 veya 3 gün basket oynuyoruz bizim arkadaşlarla. Eskiden bende pek böyle basketbol hastalığı yoktu" dediği anlar yer aldı.

Güncel 26.02.2024 09:42 Giriş: 26.02.2024 09:42

Güncelleme: 26.02.2024 09:57 Kaynak: AA

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