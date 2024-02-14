Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da: 'Darbeci' Sisi, 'değerli kardeşim' oldu

Mısır'da, İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından mevcut Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen ve Sisi'yi "darbeci" ifadesiyle sık sık eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çaba sarf edeceklerini kaydetti. Erdoğan, Sisi için 'değerli kardeşim' ifadesini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısında sözü alan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin, "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek" dedi. Ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, “Enerji alanında iş birliğini artırma kararlılığındayız” diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN GURUR SUYUYORUZ"

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiden cidd anlamda gurur duyduklarını kaydeden Sisi, "Bölgedeki bütün ilişkileri Türkiye ile beraber bir an önce daha iyi bir seviyeye getireceğiz" dedi.

Sisi, özetle şunları söyledi:

"Strateji ortaklığı kesinlikle iki ülkenin çok iki merkezli ağırlıklı, barış anlamında, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişme açısından görüyoruz.

İki ülkenin ciddi anlamda terör ve diğer ekonomik sıkıntıları şu andaki genel bir durum. Burada şu andaki Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. İnsani yardımlar, Gazze'deki yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz.

Yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Sayın Erdoğan'la konuştuğumuzda özellikle ateşkesin yapılması, Batı Şeria'da sukunete ulaşılmasını ve bir an önce Filistin'in ilanını istiyoruz. 1967 anlaşma ve sınırlarına göre başkentin Kudüs olarak ilan edilmesi lazım. İki ülkenin Libya konusundaki anlaşmasını beyan ettik. Meclis ve askeri açıdan Libya'daki bütünlüğü ve gelişmesiyle alakalı konular. Libya konusunda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Bölgedeki bütün ilişkileri Türkiye ile beraber bir an önce daha iyi bir seviyeye getireceğiz."

ERDOĞAN: İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEĞİZ

Sisi'nin ardından sözü alan AKP'li Cumhuebaşkanı Erdoğan da Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayreti içinde olduklarını belirtti.

"Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: "Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerime şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum.

Dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik. Düzenli olarak kendilerinden bilgi alıyoruz. Bölgede 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"MEVCUT BAĞLARI DAHA DA KUVVETLENDİRMEK ADINA GAYRET SARFEDECEĞİZ"

Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşimizi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.

İlave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz diğer alan. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güçbirliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Nükleer ve yenilenebilir alanındaki işbirliğini geliştirmeyi değerlendiriyoruz. Turizm ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarfedeceğiz. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe'ye en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. 20 bin Mısırlının Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir."