Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a gidiyor

Mısır'da İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından mevcut Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen ve Sisi'yi "darbeci" diyerek sık sık eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat 2024 tarihinde Mısır'a gidecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'ı ziyaret edecek.

Mısır'da İhvan'ın iktidardan düşürülmesiyle sonuçlanan sürecin ardından mevcut Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen ve Sisi'yi "darbeci" diyerek sık sık eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat 2024 tarihinde Mısır'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılam açıklamaya göre Erdoğan, 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak. Görüşmelerde İsrail'in Gazze saldırılarının da gündeme geleceği bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."