Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'ta: 4'lü mutabakat zaptı imzalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, burada resmi temaslarda bulundu. Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik" dedi. Irak Başbakanı Sudani ise, "Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti.

Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, heyette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de selamlaştı.

ERDOĞAN, IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede "Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele" konularını ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, "Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini" ifade etti.

"Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu" belirten Erdoğan, "Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini" kaydetti.

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüştü.

Erdoğan'ın, Irak'taki resmi ziyaretleri kapsamında, Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Sudani ile yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Erdoğan, Irak'taki resmi ziyaretleri kapsamında, Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

4'LÜ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani'nin himayesinde, Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan ve Sudani ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

"Sayın Başbakanla birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor" diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik."

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, "Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bölgemize etkilerini ele aldık atabileceğimiz müşterek adımlar hakkında istişarede bulunduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İsrail-İran gerilimi hakkında, "İlgili tüm taraflara, gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

SUDANİ: IRAK VE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜN

Irak Başbakanı Sudani ise Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Türkiye ve Irak'ın istikrarını sağlayacak güvenlik işbirliğinde mutabık kaldık" dedi.

"Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz" diyen Sudani, "Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür" ifadelerini kullandı.