Erdoğan: 4 yıllık seçimsiz dönemi gerilim siyasetiyle heba etmememiz gerekiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor" dedi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu'nu kabul eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin ekonomiden dış ticarete, üretimden hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine kadar çok geniş bir yelpazede elde ettiği başarılarda MÜSİAD mensuplarının payı, desteği ve emeğinin olduğunu savunan Erdoğan, "Bu vesileyle 34 yıldır MÜSİAD çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, milli iradenin güçlenmesine katkı veren tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden MÜSİAD üyelerini rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

- Türkiye, Gazze'ye gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail'i, ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını artırmaya zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk.

- Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da bizim sözümüz nedir? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

- Ateşkes ilan edildiği, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda, amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye'nin bu hamlesi, mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir.

4 YILLIK SEÇİMSİZ SÜREÇ

14-28 Mayıs seçimlerindeki dirayetli tavrıyla milletin ülkedeki istikrar ve güven ortamının bozulmasına izin vermediğini belirten Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin de Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının hayra tebdil olacağına inandığını dile getirerek, rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonunun milleti, ekonomiyi ve iş dünyasını yorduğunu söyledi.

1 Nisan sabahı itibarıyla seçim gündemini tamamen geride bıraktıklarını kaydeden Erdoğan'ın bu süreçle ilgili açıklamasının satır başları şöyle:

- Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. 4 yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz.

- Yol haritamız olan Orta Vadeli Programı ve 12. Kalkınma Planı'nı geçen sene biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşmıştık. Üretim, istihdam, ihracat, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

- Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenin gayreti içindeyiz. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz.

- Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri, Orta Vadeli Program beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz.

- Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini, popülist politikalarla sorunu bir süre daha ötelemek yerine, enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız. Bu konudaki samimiyetimizi ve güçlü irademizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisine ziyarette bulunan MÜSİAD heyetine teşekkür etti.