Erdoğan, 57 ile yeni vali atadı: AFAD Başkanı Edirne Valisi oldu

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 57 ilin valisi değişti, 16 vali mülkiye başmüfettişi olarak atandı. Alınan karara göre; İzmir Valisi Süleyman Elban, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok eleştirilen kurumların başında gelen AFAD'ın Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 57 ilin valisi değişti.

16 vali mülkiye başmüfettişi olarak atandı. Böylece toplam 73 valinin görev yeri değişmiş oldu.

AFAD BAŞKANI SEZER, EDİRNE VALİSİ OLDU

Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı Samsun Valisi olarak atandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok eleştirilen kurumların başında gelen AFAD'ın Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

5 Temmuz’da TBMM Genel Sekreterliği görevini devreden Ali Kumbuzoğlu Aksaray Valiliği’ne atandı.

SOYLU'YA YAKIN İSİMLER MERKEZE ÇEKİLDİ



Ankara kulislerinde, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu konuşulan isimlerden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım merkeze çekilen valiler arasında yer aldı.

Muş’ta bir Kuran kursu açılışında yaptığı konuşmada, “Bakın bu çocuklar Kuran-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar, 4-6 yaş arasında. 12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi” diyen İlker Gündüzöz de Muş Valiliği'nden merkeze çekildi.

Erzurum Valisi Veli Okay Memiş'in yerine ise Mustafa Çiftçi atandı. Memiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Urfa Valisi Salih Ayhan ve Erzurum Valisi Veli Okay Memiş merkeze çekilen isimlerden oldu.

Kararnamedeki atamalar şöyle:

• Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valiliğine,



•Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine,



•Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine,



•Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine,



•İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana Valiliğine



•Muğla Valisi Orhan Tavlı Samsun Valiliğine,



•Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valiliğine,



•AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valiliğine,



•Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valiliğine,



•Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliğine,



•Hulusi Şahin Antalya Valiliğine,



•Cevdet Atay Şırnak Valiliğine,



•Yaşar Karadeniz Sakarya Valiliğine,



•TBMM Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu Aksaray Valiliği’ne atandı.



• Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Şırnak Valisi Osman Bilgin, Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

• İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

ATAMA YAPILAN İLLER



Vali ataması yapılan iller; Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Urfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Dersim, Yalova, Yozgat ve Zonguldak oldu.