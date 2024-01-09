Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.
Kaynak: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi.
Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.
Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.
Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.
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