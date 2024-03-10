Erdoğan'a özendi: Murat Kurum'dan tuhaf 'Ayasofya' mesajı!

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, "31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, dün akşam Pendik'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çankırılı Yarenler Hemşeri Buluşmaları" programına katıldı.

Seçim sürecinde etkili bir görüntü çizemeyen ve kampanyası sınıfta kalan Kurum, mevcut İBB yönetimini hedef alarak, İstanbul'un bugün birçok hizmetten mahrum kaldığını iddia etti.

Kurum, geçmişte nasıl çalıştıysa göreve geldiği takdirde aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğini belirterek, "31 Mart'ta bir tarafta Ayasofya müze olsun diyenler, diğer tarafta Ayasofya'nın sesi sonsuza dek yankılansın diyenler var. Bir tarafta İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için çarçur edenler var, diğer tarafta İstanbul'a şu 5 yılda 350 milyar lira yatırım yapan kardeşiniz var" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "BİNALİ Mİ, SİSİ Mİ?" DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yerel seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde, Cumhur İttifakı'nın o dönemki İstanbul adayı olan Binali Yıldırım'a destek isterken Ekrem İmamoğlu'nu "Sisi" benzetmesiyle hedef almıştı.

Erdoğan, 23 Haziran 2019 günü Sancaktepe'de yapılan mitingdeki konuşmasında, "Rahmetli Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesiyle söylenen sözleri hatırlayınız. Bilhassa muhalefete yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajları biliyoruz. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz" demişti.

Erdoğan, daha sonra Mısır Devlet Başkanı Sisi ile bir araya gelmişti.