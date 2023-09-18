Erdoğan, ABD'de konuştu: Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır

New York'ta TASC tarafından düzenlenen programda açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyan hiçbir devlet bu furyaya sessiz kalmamalıdır. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır" dedi. Erdoğan, söz konusu bu konuşmayı Kuran saldırılarına ilişkin yaptı.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'a giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Kuran yakma olaylarına ilişkin konuşan Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyan hiçbir devlet bu furyaya sessiz kalmamalıdır. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır" dedi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen yemekte konuşan Erdoğan, ilişkileri zehirlemek için hareket eden bazı çıkar grupları olduğunu öne sürerek, "Hakikatleri anlatarak, iyi örnek olarak, Türkiye'yi ve Türk milletini hakkıyla temsil ederek bunlara set çekeceğiz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kimi zaman saatler süren yolculuklar yaparak, kimi zaman yağmurun, güneşin altında bekleyerek, kimi zaman bölücüler ve FETÖ'cülerin tacizlerine maruz kalarak, kimi zaman çeşitli ülkelerin engelleme girişimleriyle karşılaşarak, velhasıl iradelerine sahip çıkmak için pek çok fedakarlığı göğüsleyen tüm vatandaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Oylarını almadığımız insanlarımıza da ulaşmaya, doğruları anlatmaya, onların da gönüllerini kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe buralara her gelişimizde inşallah sizlerle muhabbetimizi sürdüreceğiz. Aramıza hiç kimsenin hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz."

Bu seneki toplantının, Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerin acısının yüreklerde hissedildiği dönemde gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, büyüklüğü ve yol açtığı tahribat açısından "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde, 50 binden fazla canın kaybedildiğini belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken diğer taraftan zengin kültürümüzü Amerikan halkına en iyi şekilde tanıtarak Türkiye ve Amerika arasında beşeri köprüler kuruyorsunuz. Bu köprülere yenilerini eklememiz, var olanları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ne diyor? 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Siyasette de sivil toplumda da sosyal hayatta da zafere giden yol birlikten, beraberlikten, vahdetten geçer. Sizler de sahip olduğumuz değerler etrafından birleşirseniz, üstesinden gelemeyeceğiniz engel yoktur.

Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden bazı çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, iyi örnek olarak, Türkiye'yi ve Türk milletini hakkıyla temsil ederek bunlara set çekeceğiz. Bu konuda resmi kurumlarımızla birlikte siz vatandaşlarıma da sorumluluklar düşüyor. Sivil topluma aktif katılımınız, ülkedeki karar alma mercilerindeki temsiliniz bu bakımdan çok önemli. Şunu hiçbir zaman unutmayın, hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde muhakkak bir başkası vardır. Sizin bıraktığınız boşluklar, ülkemize ve milletimize husumet besleyenler tarafından doldurulacaktır. Siz kendi haklarınızı cesaretle savunmazsanız, bunu sizin adınıza bir başkası layıkıyla yapamayacaktır.

Sizlerden aranızdaki görüş ayrılıklarına takılmadan, Türkiye için tek saf ve tek yürek halinde gayret göstermenizi bekliyorum. Bu süreçte ülkemize müzahir diğer toplumlarla dayanışma içerisinde olmanız mücadelemize güç katacaktır. Özellikle İslam düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu hastalıklı akımların dünyanın birçok ülkesinde sosyal medyanın da etkisiyle giderek yayıldığını görüyoruz. Sık sık başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı nefret suçuna maruz kalan kardeşlerimizin haberini alıyoruz."

"SALDIRILAR MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyan hiçbir devlet bu furyaya sessiz kalmaz, kalmamalıdır. Bugün çoğunlukla Müslümanları hedef alan bu saldırıların yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının da önü alınmazsa failler daha da pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak kar topu gibi büyüyen bu tehlike karşısında uyarılarımızı yapıyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Konunun uluslararası toplumun gündeminde tutulması için çalışmalarımızı ciddiyetle yürütüyoruz. Danimarka, İsveç, Hollanda ve son olarak New York'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar hiçbir şekilde mazur görülemez. Dünya genelindeki 2 milyar Müslüman'ın kutsallarına saldırmanın fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bize göre bu eylemler, insanları kışkırtmayı amaçlayan provokasyonlardır. Bu saldırılara karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Genel Kurul tarafından kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilen kararının kabul edilmesine, malumunuz, öncülük ettik. Bu doğrultudaki gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sizleri de bu mücadeleye sahip çıktığınız için tebrik ediyorum."

"BIDEN İLE MUTABIK KALDIK"

Erdoğan, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin günden güne geliştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Başkan Biden ile dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık. Sayın Biden ile kurulmasını kararlaştırdığımız stratejik mekanizma, ülkelerimiz arasındaki diyalogun derinleştirilmesine katkı sağlıyor. İkili ticaret hacmimiz geçen sene 32 milyar doları aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları her zaman olabilir, bu normaldir. Ancak biz ortak paydaların daha fazla olduğunu, bu minvalde açılacak çok sayıda fırsat penceresinin olduğunu da biliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece her alanda daha çok müspet sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Devlet olarak bize düşen, sizlere destek olmaktır. Büyükelçiliğimizin ve başkonsolosluklarımızın kapıları siz değerli vatandaşlarımıza her zaman açıktır. Başınız dara düştüğünde sığınacağınız, ihtiyacınız olduğunda kapısını çalacağınız, bayram günlerinin heyecanını paylaşacağınız, zor zamanlarında yardım isteyeceğiniz ilk adres, daima devletimizin buradaki birimleridir. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum."

***

ELON MUSK'LA GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan Türkevi'nde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

İlerleyen saatlerde Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Türkevi'ne gitti.

Burada Erdoğan'la bir süre görüşen Musk, daha sonra binadan ayrıldı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti. TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti."