Erdoğan Aktaş: Şevki Yılmaz bana rüşvet teklif etti

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın 30 yıl önce kendisine rüşvet teklif ettiğini anlatarak, "Benim sert çıkışım üzerine 'reklam ücreti olarak düşünün' gibi tuhaf bir açıklamayla konuyu geçiştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, 30 yıl önce kendisine rüşvet teklif ettiğini yazdı.

Aktaş, bugünkü yazısında, "II. Abdülhamit’in torununun Adana’daki düğününde, Atatürk’e hakaretler yağdıran eski Refah Partili Şevki Yılmaz’ın bu yaptığı ilk değildi. Şevki Yılmaz’ın 90’lı yılların ilk yarısında da Kabe’de Atatürk’e hakaret eden görüntüleri o dönem kıyamet koparmıştı" dedi.

"REKLAM ÜCRET OLARAK DÜŞÜNÜN" DEDİ

"Türkiye 1994’de yerel seçimlere hazırlanırken, ben rahmetli Ufuk Güldemir’in yönetimindeki Show TV Haber Merkezi’nde muhabirdim" diyen Aktaş, şunları anlattı:

"Şevki Yılmaz’ın o seçimlerde Rize Belediye Başkan adayı olduğunu öğrenir öğrenmez, kameraman arkadaşım Cengiz Özkarabekir’le birlikte hemen yola çıktık. Refah Partisi Rize İl Merkezi’nde Şevki Yılmaz ile buluştuk. Röportaj sırasında konu, Atatürk’e hakaret sözlerine gelince kendini savunmaya çalıştı. İtiraf etmeliyim ki, üzerinden 30 yıl geçtiği için neler söylediğini tam hatırlayamıyorum.

Röportajın tam da bu bölümünde Cengiz, 30 yıl önceki teknolojik olanaklarla donanmış olan kamerasının aküsünün bittiğini söyledi. Cengiz aküyü değiştirirken Şevki Yılmaz’ın huzursuzluğu yüzünden okunuyordu. Bir sağa bir sola kaykılarak, “Erdoğan Bey, kendi aramızda bir ücret karşılığı bir sorunu çözsek” deyiverdi.

Kulaklarıma inanamamıştım. Dindarlığı ile bilinen Şevki Yılmaz açık açık bana rüşvet teklif ediyordu. Ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. “Ya hocam bu nasıl bir laf? Bana nasıl böyle bir şey teklif edebilirsiniz?” diye çıkıştım. Benim sert çıkışım üzerine Şevki Yılmaz, “Aman efendim bunu reklam ücreti olarak düşünün” gibi tuhaf bir açıklamayla konuyu geçiştirmeye çalıştı.

“Şevki Bey, eğer reklam vermek istiyorsanız, kanalın reklam servisini arayın, onlarla konuşun. Bana yaptığınız teklif çok rahatsız edici” diyerek rahatsızlığımı bir kez daha dile getirdim.

Cengiz Özkarabekir aküyü değiştirdiğini, röportaja devam edebileceğimizi söyleyince söyleşiyi tamamladık. İstanbul’a dönüp röportajı izlerken, Şevki Yılmaz’ın o sözlerinin de kayıtta olduğunu fark ettim. Nasıl olduysa akü değiştirilince kamera tekrar çalışmış ve aradaki konuşmalar da kayda alınmıştı. Bu duruma tecrübeli kameraman Cengiz Özkarabekir de şaşırmıştı. Fakat olay tamamıyla böyle gelişti.

NE OLMUŞTU?

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğünü geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Çiftin nikah şahidi ise eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz olmuştu. Eline mikrofon alarak düğünde konuşan Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti.