Erdoğan Almanya'da: Bizim İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ortak basın toplantısı düzenledi. Dünya kamuoyunun Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını konuştuğunu ve sonrasında yaşananlardan bahsedilmediğini öne süren Erdoğan, "Bizim İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" derken kendisini 'antisemitizme tavır koyan ilk lider' ilan etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin savaşına ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. 13 binden fazla Filistinli öldürüldü, neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Yatıp kalkıp Hamas diyorlar. Hamas'ın silahlı gücüyle İsrail mukayese edilebilir mi? İsrail'in nükleer silahı olmasına rağmen var demez çünkü yalanı çok iyi kullanırlar. Hamas'a mali destek veriliyor mu? Öyle bir şey de yok. Bu yokluklar içinde ibadethaneler vuruluyor. Tevrat'ta çocukların öldürülmesi yoktur. Bunlar karşısında elimiz kolumuz bağlı mı duracağız?

'ANTİSEMİTİZME TAVIR KOYAN İLK LİDERİM'

"Bunun tarihe hesabını veremeyiz. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz 'holokost' cenderesinden geçmedik. Başbakanlığım döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir liderim. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştı ama ben koydum ta o zaman... Bundan dolayı da kimseye borcumuz yok. Türkiye olarak amacımız İsrail ve Filistin devletlerinin yan yana barış ve huzur içerisinde var olacakları ortamı yaratmaktır. "

SCHOLZ: İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Konuya ilişkin kısa bir konuşma yapan Scholz ise, "İki devletli çözüm önerimizdir, İsrail devletinin varlığı olmazsa olmazımızdır" dedi.

İsrail'in saldırılarının sorulması üzerine Scholz, Hamas liderliğinde 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların oldukça vahşi olduğunu ve İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu belirtirken sivil can kayıpları konusunda hassas olduklarını ve bunları en aza indirmek için çalıştıklarını öne sürdü.

Erdoğan, kendisine bir gazeteci tarafından İsrail hakkında kendisine yöneltilen soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Rusya-Ukrayna savaşında herkes Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Biz ikisiyle de görüşüyoruz. 33 milyon ton tahılı Avrupa'ya götüren biz olduk. Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor. Hastaneleri vuruyor. Ben bundan rahatsızım. Siz bunlara neden tavır koymuyorsunuz?"