Erdoğan Almanya'ya gidiyor: Scholz görüşmesinde neler konuşulacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün (14 Kasım Salı) yaptığı açıklamada Erdoğan'ın İsrail'e yönelik 'faşizm' suçlamasını 'absürt' olarak değerlendirmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.

17 Kasım Cuma günü gerçekleşecek görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına ilişkin görüşmelerin ele alınması bekleniyor.

TRT Haber'in aktardığına göre Scholz- Erdoğan görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra iki ülke ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınması bekleniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştü.

İki lider, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlaması ile ilgili son durumu telefon görüşmesinde değerlendirdi.

12 Ekim'deki telefon görüşmesinde ise İsrail'in Filistin'deki katliamları ele alındı.İnsani krizin nasıl çözümlenebileceği değerlendirildi.

Erdoğan ve Scholz iki ay sonra bu kez Berlin'de yüz yüze görüşecek. Öte yandan Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüşme gerçekleştirecek.

ERDOĞAN'A TEPKİ GELECEK Mİ?

Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu Erdoğan'n ziyareti öncesinde Alman basınına yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Almanya ziyaretine toplumdan sert tepkiler gelebileceğini söyledi.

Sofuoğlu, "Hamas ve diğer konulardaki açıklamalarına karşı tepkiler olacaktır. Gösteriler olabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

SCHOLZ'DAN 'ABSÜRT' AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün (14 Kasım Salı) yaptığı açıklamada Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu söylemişti.

Scholz, "İsrail bir demokrasidir ve insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olan ve buna göre hareket eden bir ülkedir. Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar absürt" ifadelerini kullanmıştı

SICAK PARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

İki liderin görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de ele alınacak. AB-Türkiye göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapması da bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan-Scholz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.

Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 45 milyar dolardı. Bu yıl sonu hedefi ise 50 milyar doları aşmak.