Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü: "İlham kaynağı oldun"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdiği Alper Gezeravcı'ya, "Gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi

Erdoğan, Gezeravcı'ya, "Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum" dedi.

"Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık."

Erdoğan, Gezeravcı'ya, "Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı" dedi.

Gezeravcı ise açıklamasında, "Bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum." dedi.