Erdoğan: Amerikan üniversitelerinde öğrenciler ve akademisyenler şiddete maruz kalıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Filistin eylemlerine ilişkin, "Amerikan üniversitelerinde aralarında anti-siyonist Yahudilerin de olduğu vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Bu insanlar Gazze'de katliam dursun dedikleri için şiddete, zulme, eziyete, hatta işkenceye maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Bugün Türk ve Müslüman nefretinden beslenen Neo Nazi terörü insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasisi adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır" ifadelerini kullandı.

"Türk ve Türkiye karşıtlığının son yıllarda bazı siyasetçiler ve medya eliyle körüklenmesi, teşvik edilmesi, vatandaşlarımızın hedef tahtasına oturtulmasıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İçeride köşeye sıkışan hangi siyasetçi varsa aklına önce bize ve Türkiye'ye saldırmak giriyor. Seçimde başarısız olan kabahati kendinde aramak yerine, bize ve ülkemize saldırarak temize çıkmaya çalışıyor. Bunu da açıktan değil; demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarının arkasına saklanarak yapıyorlar."

"GAZZE KRİZİNDE CESUR DURUŞ SERGİLEDİK"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, "Şahsımızı ve bizim üzerimizden ülkemizi hedef alan kampanyaların son dönemde artması tesadüf değildir. Bu kampanyaların tek bir hedefi vardır; bizi ve Türkiye'yi susturmaktır. Çünkü Türkiye, sadece İslam ve yabancı karşıtlığı meselesinde değil; 7 aydır devam eden Gazze krizinde de dirayetli ve cesur bir duruş sergilemiştir" dedi.

"Yaklaşık 50 bin tonla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Filistin davasına verdiğimiz güçlü desteği her zeminde açıkça ifade ettik. Küresel siyonist lobinin baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz."

Erdoğan, şöyle devam etti: ""'Gösteri hakkı kutsaldır' diyenlerin 7 Ekimden sonraki ilk icraatı, kendi sokaklarındaki Filistin'e destek gösterilerini yasaklamak oldu. Sağa, sola insan hakları karnesi düzenleyenler 15 bini çocuk 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler."

"FİLİSTİN'E DESTEK VERDİKLERİ İÇİN REKTÖRLER İŞTEN ATILIYOR"

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemlerinde öğrencilere yönelik polis müdahalesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerikan üniversitelerinde aralarında anti-siyonist Yahudilerin de olduğu vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Bu insanlar Gazze'de katliam dursun dedikleri için şiddete, zulme, eziyete, hatta işkenceye maruz kalıyor. Sırf Filistin'e destek verdikleri için rektörler, profesörler işten atılıyor, linç ediliyor. Ancak Söz konusu Türkiye olunca başımıza demokrasi havarisi kesilenlerin hiçbirinin bu hadiseler karşısında 'gıkı' bile çıkıyor."