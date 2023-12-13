Erdoğan, Ankara için 3'er isim önerisi istemiş

Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için AKP’li milletvekili ve il, ilçe başkanlarından 3’er isim önerdiği ileri sürüldü. İddialar arasında AKP’nin 3 ilçeyi MHP’ye bırakacağı da var.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğinde Ankara’da yapılan toplantıda kentin büyükşehir ve ilçe belediyeleri için aday formülleri konuşuldu.

AKP’ye yakın Sabah gazetesinin haberine göre Erdoğan burada, milletvekilleri ve il, ilçe başkanlarından her belediye başkanı adaylığı için 3’er isim önerisi istedi. Toplantıda anlatılan çalışamalara göre, Ankara genelindeki mevcut belediye başkanlarının yarısı değişecek.

3 İLÇE MHP'YE

Haberde yer alan iddialar arasında AKP’nin Kalecik, Elmadağ ve Akyurt ilçelerini de ittifak ortağı MHP’ye bırakması da var.

AKP, son genel seçimlerde bu 3 ilçede de 1. sırada yer almıştı. Bu ilçe hakkındaki nihai kararın Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verileceği belirtilirken; meclis üyeliğinde fermuar sistemi uygulanacağı öner sürüldü.