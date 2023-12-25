Erdoğan asker ölümleri nedeniyle muhalefeti hedef aldı, yerel seçim propagandası yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Anma Günleri etkinliğinde etkinliğinde konuştu. Ana muhalefeti hedef gösteren Erdoğan, hemen ardından yerel seçim propagandası yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Anma Günleri etkinliğinde etkinliğinde konuştu. Ana muhalefeti hedef gösteren Erdoğan, hemen ardından yerel seçim propagandası yaptı.

Erdoğan, "Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran 5. kol faaliyetlerini, terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri, bütün bunlar karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz. Önceki gece Meclisimizdeki 4 siyasi partinin bir araya gelerek ortak mutabakata imza atmasını çok önemli buluyoruz. Milletimizin temsilcisi olmak yerine bölücü terör örgütünün uzantısı gibi davrananları zaten milletimize sunuyoruz. Teröristle aynı dili paylaşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çekenler şöyle:

"Şundan herkes emin olsun, istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz.

Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz.

Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz.

Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır.

Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız.

CHP'nin terör örgütüne müzahir yapıyla kurduğu seçim ittifakı, menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü."