Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: İstanbul adayı kesinleşti, Ankara için bir isim öne çıktı

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli'nin dün bir araya geldiği görüşmede İstanbul adaylığı için Murat Kurum’un isminin kesinleştiği, Ankara adaylığı için de Ziya Selçuk'un isminin öne çıktığı iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Beştepe'te bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Cumhur İttifakı’nın yerel seçim stratejisi de ele alınan önemli başlıklardan biri oldu.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Erdoğan ve Bahçeli, Ankara ve İstanbul’da aday gösterilecek isimleri istişare etti.

Görüşmede, Metin Külünk’ün aday adayı olduğu İstanbul’da AKP milletvekili ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un isminin kesinleştiği ileri sürüldü.

Yerel seçimlerde milliyetçi muhafazakar seçmene seslenecek bir aday profili çıkarılması beklenen Ankara’da ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ismi öne çıktı.

Seçimlerde aday olacak isimlerin iki parti kurullarında konuşulduktan sonra açıklanması bekleniyor.