Erdoğan, Barzani ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü.
Kaynak: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Barzani'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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