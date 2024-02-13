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Erdoğan, Barzani ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü.

Siyaset
  • 13.02.2024 15:16
  • Giriş: 13.02.2024 15:16
  • Güncelleme: 13.02.2024 15:19
Kaynak: AA
Erdoğan, Barzani ile bir araya geldi
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Barzani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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