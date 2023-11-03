Erdoğan bir mevkidaşına daha Togg hediye etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Güncel 03.11.2023 14:49 Giriş: 03.11.2023 14:49

Güncelleme: 03.11.2023 14:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e TOGG hediye etti. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'da bulunan Erdoğan, zirvenin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na geçti. Erdoğan, havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "Oltu siyahı" rengindeki Togg hediye etti. Erdoğan’ın daha önce, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de Togg hediye etmişti.