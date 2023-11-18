Erdoğan: Bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, haddini bildireceğiz

Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, parlamentoda bir siyasi partinin genel başkanının 'Netanyahu gibi konuştuğunu' öne sürdü. Erdoğan, "Haddini bildireceğiz. Bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Erdooğan, "Haçlı-hilal anlayışı bitmiş değil" derken 'Türk ve İslam dünyasının lokomotif ülkesi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını' savundu.

"Aynı ittifak içinde yer aldığımız ülkelerin blokajlarıyla karşı karşıya kaldık" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizin ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağından şüphe duymuyorum. Türkiye güçlü olmak zotundadır. İsrail'in işi gücü bölgedeki her ülkeyi tahrik etmek. İslam ülkeleri maalesef Kudüs meselesi gibi en temel konularda bile güçlü bir duruş sergileyemedi. Bugün İsrail Filistin'de hunharca insan öldürüyorsa bunun sebebi onun gücü değil İslam ülkelerinin dağınıklığıdır."

Erdoğan, iç politikaya dönük mesajlar da verdi. Bir siyasi partinin genel başkanının 'Netanyahu gibi konuştuğunu' öne süren Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze'de uyguladığı bir insanlık suçudur, soykırımdır. Bu bedel ödenecek. Parlamentomuzda bir siyasi partimizin genel başkanı Netanyahu gibi konuşuyor. Bunlara cevaba biz, duruşumuzla vereceğiz. Haddini bildireceğiz. Bu parlamentonun çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı. İsrail bir terör devletidir. Netanyahu, İsrail halkını isyan ettiriyor, onun için eceli yakındır."

Mısır üzerinden Gazze'ye iletilen insanî yardımların devam edeceğini de aktaran Erdoğan, "Gazze'de dökülen hiçbir gözyaşı boşa gitmeyecektir" dedi.