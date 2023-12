Erdoğan: Bütçeyi zorlama pahasına maaşlarda yüksek oranlı artışlara gittik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılan zamma ilişkin "Bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik" dedi.

Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 53'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyleyerek başlayan Erdoğan, muhtarların işlevlerinin yeniden düzenlenebileceğini söyledi.

Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden 12 askere ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebedir. Şehitlik makamı, peygamberlere komşuluk makamıdır. Şehitlerimiz en büyük mükafatı rabbimiz katında alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Muhtarlarla sırt sırta verdiğimizde 85 milyonun her bir ferdine ulaşabileceğimizi biliyoruz. Muhtarlarımız da bize bu konuda her türlü desteği veriyor. Her türlü desteği sağlıyor.

Muhtarlık kurumu bizim idari sistemimize mahsus bir yapıdır.

Pek çok vazife istenen muhtarlarımız her şehirde hem de kırsalda gereklidir.

Ülkemizin her köşesinde gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olan muhtarlarımızla aramıza kimseyi sokamayacağımızı söyledik.

"MUHTARLIKLAR LAĞV EDİLEMEZ"

Belediye başkanlığı, kaymakamlık, valilik gibi üs müesseselerle ilişkilerin sürdürülebilir olmasını muhtarlıklarımız temin ediyor. Muhtarlık kurumunun lağv edilmesi gibi önerilere biz katılmıyoruz. Güvenlikten sosyal desteklerin adaletli dağıtımına kadar pek çok vazife üstlenen muhtarlıklarımız gereklidir. Muhtarlarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi, daha etkin hale getirilmesi düşünülebilir.

Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Muhtarlarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka başlatın.

"KUZEY IRAK'TAKİ OPERAYON BÖLGEMİZ İKLİM ŞARTLARI BAKIMINDAN ÇOK ZOR"

Kuzey Irak'taki operasyon bölgemiz coğrafi ve iklim şartları bakımından çok zor. Teröristler bu zorluğu kullanarak ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar. Kan döktüler, vahşet sergilediler. Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler o kadar zor ki, kalıcı üs bölgelerini hemen kurmak ve güvenlik sistemlerini çalıştırmak mümkün olmuyor. Şartlar arzu ettiğimiz hızda ilerlememizi güçleştiriyor. Baharla birlikte yeni üs bölgelerimizi tamamlayacak, teröristleri ayak basamayacak hale getireceğiz.

"ŞEHİTLİK MAKAMI PEYGAMBERE KOMŞULUK MAKAMIDIR"

Terörle mücadelede en başarılı yıllarımızı yaşıyoruz.

12 şehidimiz oldu, ardından ne oldu? 3 gün içinde 59 teröristi gömdük.

Şimdi sınır ötesinde teröristleri kendi mağaraları içerisinde imha ediyoruz.

12 şehidimizin acısı milletçe hepimizin yüreğini dağladı. Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebedir. Şehitlik makamı, peygamberlere komşuluk makamıdır. Şehitlerimiz en büyük mükafatı rabbimiz katında alacaklardır.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Ortak bildiriye uyduruk gerekçelerle imza atmaktan kaçarak, terörle mücadele gibi bir dertlerinin olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır.

Merkez Bankası rezervlerimiz 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında artışlar sağladık.

Asgari ücrette yüzde 49 artışla çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık.

Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz biliyor.

Merkez Bankası rezervlerimize dair en müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Rezervler; 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Bu rakamı daha da artıracağız. Hayat pahalılığının farkındayız. Bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik. 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere, çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Enflasyonla mücadelede geri adım atmayacağız. Rakamlar enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimleri yoğunlaştıracağız."

Ayrıntılar geliyor...