Erdoğan: "Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Bütün günahı da bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler" dedi. Erdoğan ayrıca "Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan, "Bütün günahı da bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Adıyaman kentinde bugün 2 bin 798 konutun teslimini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "depremin altından kalkabilecek başka bir ülkenin olamayacağını" öne sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı, konuşmasını tamamladıktan sonra partisinin aday tanıtım toplantısına geçti.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor https://t.co/ADW7vwOhUa — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 8, 2024

2 BİN 798 KONUTUN TESLİMİ YAPILACAK

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları şu şekilde:

"Barınma sorununu çözmek için çok sayıda adım attık.

Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz

İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

Gellişmiş ülkelerin dahi çok daha küçük afetler karşısında ne kadar sıkıntı yaşadığı biliniyor.

Böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar çabuk kalkabilecek başka bir ülke yoktur.

"BÜTÜN GÜNAHI BAY KEMAL'İN ÜSTÜNE YÜKLEDİLER"

Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçasıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımlar attık. Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler. Son olarak şanslarını Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde denediler. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler.

Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu.

Yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle bir araya gelmek mi dersiniz, Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen terör örgütlerine kol kanat germek mi dersiniz. Bir yandan da kendi içlerinde kavga halindeler. Ülke iyi ki bunların ellerine kalmadı diye milletimiz hamd ediyor. Mart seçimlerinin ardından da aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacaklar."

"ADIYAMAN HALKI ACISINI İSTİSMAR EDENLERE MÜSAADE ETMEDİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Adıyaman Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Kandil'den Pensilvanyası'na, terör elebaşlarının tüm güçleri ile asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlılar geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman, 6'lı masa denilen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adayının yalan siyasetine fırsat vermedi.

Adıyaman halkı, acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi

Adıyaman 6'lı masanın yalan siyasetine fırsat vermedi. Fırsatçıların oyununa gelmedi. Son 8 aya baktığımız zaman Adıyaman'ın nasıl doğru bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Altılı masa bir proje yapıydı. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Bunun yanında kim varsa siyasetten diskalifiye ettiler. Ama CHP'nin arkasındaki gürültü hiç kesilmedi. Her gün yeni bir Bizans oyununa şahit oluyoruz.

Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi duanızı bizden esirgemediniz. İnşallah biz de sizi boynu bükük bırakmayacağız.

Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var.

Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Biz asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Biz, üzerimize salınan terör örgütlerinin başını ezme mücadelesini veriyoruz. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz. Hizmet üretmenin eser bırakmanın derdindeyiz.

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