Erdoğan: Çalışan emeklilere 5 bin TL yatırılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çalışan emeklilere yönelik çalışma tamamlanarak onların da hesaplarına 5 bin TL yatırılacak." dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çalışan emeklilere yönelik çalışma tamamlanarak onların da hesaplarına 5 bin TL yatırılacak." dedi.

Öğretmenler Günü Programı 100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler Programı'nda konuşan Erdoğan, "Emeklilerimiz için geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme kararı almıştık. 5 bin liralık ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Çiftçi ve esnaf emeklilerinin içinde yer aldığı gönül kırgınlığının olduğunu müşahede ettik. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifi Meclis'e sunulacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin de 5 bin liralık ödemeden yararlanmalarını sağlayacağız." diye konuştu.