Erdoğan: Çocukları dahi katleden fanatizm ile karşı karşıyayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16'ncı Zirvesi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin "Çocukları dahi katleden fanatizm ile karşı karşıyayız. Batılı ülkeler katliamı uzaktan seyrediyor. Bırakın eleştiriyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içindeler" diyerek tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Çocukları dahi katleden fanatizm ile karşı karşıyayız. Batılı ülkeler katliamı uzaktan seyrediyor. Bırakın eleştiriyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içindeler" dedi.

Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'nde konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, fotoğraf için bir araya geldi.

Burada çekilen fotoğrafta Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, dünya gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Küresel sınamalarla karşı karşıya olduğumuz dönemden geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Koronavirüsün açtığı yaralar henüz kapanmadı. Rusya Ukrayna savaşının yıkıcı sonuçları ile yüzleştik. Filistin topraklarındaki çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı" dedi.

İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin yüzde 73'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu anımsatan Erdoğan, "Sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyorlar. Çocukları dahi katleden fanatizm ile karşı karşıyayız. Batılı ülkeler katliamı uzaktan seyrediyor. Bırakın eleştiriyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içindeler. Kuranı yakanlara göz yumanlar Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim'den bu yana gördüğümüz iki yüzlülük örneklerini artırmak mümkündür" diye konuştu.

15 KASIM'DA TOPLANTI YAPILACAK

Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği yardımlara ilişkin konuşan Erdoğan, "Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren 10 uçak dolusu insani yardım malzememizi sevk ettik. 2 Sivil insani yardım gemimizin gönderilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 15 Kasım'da devlet ve hükümet başkanları eşlerinin katılımı ile toplantı gerçekleşecek. Gazzeli masumların acısının dindirilmesi için güçlü bir duruş sergilenecek" ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na dair konuşan Erdoğan, "500 milyon nüfusu ile teşkilat bu açıdan şüphesiz önemli konuma sahip. Üyelerin birbiri ile ticaretinin 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücü. Bu rakam bize yakışmıyor. 100 milyara çıkarılması için gayretimizi artırmalıyız. 20 yıldır hayata geçirilemeyen teşkilatı ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymalıyız. Ekobank'ın tüm üyelerin katılımı ile faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecek" değerlendirmesinde bulundu.

KIBRIS VE KARABAĞ DEĞERLENDİRMESİ

Karabağ ve Kıbrıs'a ilikin de açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Karabağ'da 30 yılı aşkın işgalin sona ermesi ile bölgede kalıcı barışa bir adım daha yaklaştık. Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi süreci kolaylaştıracak. Ulaştırma hatlarının tesis edilmesi de stratejik öneme sahip.

Depremle sarsılan Afgan halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz. 510 tonluk gıda yardımı taşıyan trenimiz yola çıktı. Bundan sonra da zor zamanlarında yanlarında olacağız.

Teşkilatın gözlemci üyesi olan KKTC'nin Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi önemli bir mesajdır. Teşkilat üyeleri olarak haksız şekilde baskı altında tutulan KKTC'nin sesini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum."