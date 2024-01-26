Erdoğan'dan Adalet Divanı'nın kararına ilişkin ilk yorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasında UAD'nin verdiği karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, UAD'nin kararını "memnuniyetle" karşıladığını ifade ederek "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan kararın, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail kararına ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, karar hakkında "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan kararın, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, UAD'nin Gazze'deki saldırılarla ilgili alınan "ihtiyati tedbir" kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek şunlara yer verdi:

"Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."