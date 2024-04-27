Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunu ziyaret etti.

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı.

Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.

Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve yurttaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.