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Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ölüm yıl dönümünde Ara Güler'i andı.

Güncel
  • 17.10.2023 20:10
  • Giriş: 17.10.2023 20:10
  • Güncelleme: 17.10.2023 20:15
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Ara Güler paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

 Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Eşsiz eserleri ve albümleriyle fotoğraf sanatı alanında çığır açan Ara Güler ustayı vefatının yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2018'de vefat eden Ara Güler'e ait bir fotoğraf da yer aldı.

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