Erdoğan'dan bayram mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, yayımladığı mesajında "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."