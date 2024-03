Erdoğan'dan bir hizmet tehdidi de Ağrı'ya: "Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da yaptığı konuşmada 2023 yılının Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Ağrı'da bekledikleri oy oranını alamadıklarını söyledi. "Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı..." ifadesiyle hizmet tehdidinin burada da sürdüren Erdoğan, "Belediyelerimiz, Cumhurbaşkanı ve ekibimiz hep beraber olacağız" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet tehdidinin Ağrı'da da sürdürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın adaylarının belediyeleri kazanması halinde bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı yoluyla desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında partisinin Ağrı mitinginde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil vazife olarak gördük, asla yeter demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık" dedi.

Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef alarak "Bunların ne Ağrı umurlarında, ne İstanbul umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar sadece ağa babalarını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını bölerek miting alanda bulunanlara video izlettirdi. Daha sonra ise Cumhur İttifakı'nın Ağrı'daki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Mayıs'ta arzu ettiğimiz neticeyi alamadık.

Anadolu'yu tehditlere karşı bir serhat gibi koruyan Ağrı, cesaretiyle ve yiğitliğiyle hep örnek oldu. Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağından eminiz. Ağrı ile bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik.

Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil vazife olarak gördük, asla yeter demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık

Cumhuriyet tarihinin en köklü adımlarını hayata geçirmekle kalmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonunu da başlattık. Burada 40 bin kişi olduğunu emniyetten öğrendik.

Şimdi birileri çıkmış sizin iradenize ipotek koymaya çalışıyor. Tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin peşindeler. CHP'yi bile yedek tekerlek yapacak duruma getirdiler.

"SONUÇ HEP SIFIR OLUR"

CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ayrımcılık kokan açıklamalarına seslerini çıkarmayanlar mı Ağrılı kardeşlerimizin geleceğini inşa edecek? Bunların ne Ağrı umurlarında, ne İstanbul umurlarında ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar sadece ağa babalarını düşünüyor. Başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın. Ne yaparsanız yapıp. Sonuç hep sıfır olur.

Birbirleriyle kavga edip pazarlık yapmaktan ülkeyle ilgili herhangi bir meseleyi gündeme almaya fırsat bulamıyorlar.

"VERİLEN SÖZLER BİZİM TARAFIMIZDAN TUTULUR"

Ağrı ben size inanıyorum. 31 Mart'tan sonra bu tabloya çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı ile birlikte durmak yok. Belediyelerimiz, Cumhurbaşkanı ve ekibimiz hep beraber olacağız. Verilen sözler bizim tarafımızdan tutulur.

Seçilmeleri halinde Cumhurbaşkanlığımızla, bakanlıklarımızla her daim başkanlarımızın yanında olacağız. Belediyelerimizin sizlere getireceği her hizmeti, her yatırımı destekleyeceğiz. Belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum."