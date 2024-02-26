Erdoğan'dan bir tehdit de İstanbul'a: Ülkeyi biz yönetiyoruz

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi için davet tartışması gölgesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin İstanbul halkına gözdağı vererek, "Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat, böyle bir imkana sahip mi? Değil" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi için açılış töreni düzenlendi.

Törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum katıldı.

Davetiye krizinin yaşandığı tören ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışa katılmadığı görüldü.

MURAT KURUM, İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Açılış töreninde konuşan Murat Kurum, davetiye tartışması üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Kurum, "Dün Ayasofya Camisi'nin açılış törenine resmi davetiyeyle davet edilmelerine karşın telefonla davet edilmemesi üzerinden mazeret ve polemik üretenler, şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İBB'YE YÜKLENDİ

Törende AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık dökük" ifadelerini kullandı.

CHP'ye de yüklenen Erdoğan, şunları söyledi: "94'te göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur... Kim vardı iktidarda? CHP... Yani şu andakinin büyükleri. Peki İstanbul bize niye devredildi. Bütün pisliklerden kurtulmak için."

Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak şunları söyledi: "Rahmetli Kadir Bey, İstanbul'a yeni bir çehre verdi. Ve İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le ta bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs, nasıl olduysa bir yanlışlık oldu ve bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Yatırım var mı? Yok..."

İMAMOĞLU'NU DA HEDEF ALDI

"İstanbul hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda bu gerçeği acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik. İstanbul'a emanet olarak değil de nimet olarak bakarlar ihmalkarlıklarıyla, umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu."

İSTANBUL HALKINA GÖZDAĞI

Yerel seçimlere ilişkin İstanbul'a gözdağı veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat, böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiği zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyoruz."

Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.