Erdoğan'dan 'Birleşmiş Milletler Günü'nde 'Gazze' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanımaz saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav veremiyor" açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatının kuruluşunun 78’inci yı dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Kurucu üyesi olduğumuz BM Teşkilatı’nın 78’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, dünyamızda barış, refah, adalet ve huzurun tesisi için BM çatısı altında çalışan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere sıcak çatışmalardan iklim değişikliğine, açlıktan ve yoksulluktan İslam düşmanlığına uzanan geniş bir yelpazede çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sivil yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları hedef alan ve soykırım derecesine varan katliamlar yaşanıyor. İsrail yönetiminin sivillere yönelik hukuk ve sınır tanımaz saldırıları karşısında maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav veremiyor" dedi.

'BARIŞI KORUMA OPERASYONLARINA KATKI SUNUYORUZ'

Erdoğan, çatışmaların bir an önce durmasının gerektiğini ifade ederek, "BM Güvenlik Konseyi’nin akan kanı durdurmak, ateşkesi bir an önce sağlamak, sivil kayıpların önüne geçecek adımlar atmak yerine tek taraflı tavrıyla krizi daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Gazze halkının topyekün cezalandırılmasını seyreden bir yapının insanlığa umut olması, küresel barış ve istikrarı sağlaması elbette mümkün değildir. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı başta olmak üzere BM’ye bağlı kurumlar, bizzat BM Güvenlik Konseyi tarafından işlevsizleştirilmektedir. BM’nin itibarına en büyük zararı, yine bir başka BM kurumu vermektedir. Bununla birlikte, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM’nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olmaya devam ediyoruz. BM, genel bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülke arasında yer alırken, İstanbul’un bir BM merkezi olması yolunda da önemli adımlar atıyor, çeşitli BM kuruluş ve ajansının bölgesel merkezlerine İstanbul’da ev sahipliği yapıyoruz. BM çatısı altında yürütülen Barış İçin Arabuluculuk ve Medeniyetler İttifakı girişimlerinde liderliğimizi sürdürüyor, barışı koruma operasyonlarına katkı sunuyor, Gebze’de kurulan BM Teknoloji Bankası’na ev sahipliğimiz başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerimizle BM’nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin hayata geçirilmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNAN PEK ÇOK ADIM ATTIK'

Erdoğan, bu doğrultuda Sıfır Atık Hareketi’ni, BM'de 105 ülkenin ortak sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyuta taşıdıklarına dikkat çekerek, "BM'yle birlikte başlattığımız Karadeniz Girişimi sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürününün sevk edilmesini sağlayarak, küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçilmesini temin ettik. Yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadelede küresel 2 farkındalığın artırılması için BM Genel Kurulu’nda 15 Mart’ın 'Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü' ilan edilmesini sağladık. BM’nin küresel rolünü güçlendiren, barış ve istikrara katkı sunan daha pek çok adım attık. Ancak son dönemde karşılaştığımız gelişmeler bize BM'nin reform ihtiyacını bir kez daha hatırlatmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin sınırlı sayıda ülkenin tasallutundan kurtarılarak daha temsili, demokratik ve etkin hale getirilmesi, uluslararası toplumun ortak ve haklı beklentisidir. Türkiye 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışıyla, daha adil bir dünya düzeninin tesisi doğrultusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle 24 Ekim BM Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, Teşkilatın 78’inci kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.