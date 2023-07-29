Erdoğan'dan cemevi ziyareti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Baba Cemevi'nde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde İstanbul Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri ile iftarda bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili AKP 28. Dönem Milletvekili Adayı Veli Arslan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi’nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.