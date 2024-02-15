Erdoğan'dan CHP'ye: "Ne programları ne de projeleri var"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun'da düzenlenen mitinginde konuştu. Erdoğan, konuşmasında, AKP'lilere yerel seçim mesajı verdi; CHP'yi "Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var" sözleri ile hedef aldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim nedeniyle Samsun'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'yi hedef alarak "Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var" dedi.

"Son 21 yılda bizimle yarışacak kimse çıkmadı" diyen Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinde rakip tanımadıklarını söyledi.

CHP'de açıklanan adayların ardından başlayan istifa dalgası hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Samsun her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı, sandıkta da desteğini esirgemedi. Samsun 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır.

Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin tamamını gerçek belediyecilikle buluşturmak. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu şahlanışın en güçlü hissedildiği yer yine Samsun olacaktır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen işe kalkışmak yoktur.

CHP'DEKİ İSTİFALARI DEĞERLENDİRDİ

Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti bu seçimlerde de aynı kafayla yola devam ediyor. Öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada kıyamet kopsa umurlarında değil. Ne hayaller ne programları ne projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündem seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi?

Belediyeler, 1989 seçimlerinde böyle zihniyetin yönetimine geçmişti. 1994'e kadar CHP yönetiminin faturasını ödemek zorunda kaldı. İBB Başkanı seçildiğimizde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Çöp, çukur, çamur; İstanbul bu haldeydi. CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır.

"SEÇİM GÜNÜNE KADAR ÇALIŞMALIYIZ"

Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, insanlarımızı hayallerine kavuşturmak da bize nasip olacaktır. Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız.

Kendi heybeleri boş olanlar bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Eser ve hizmette bizimle yarışacak kimse yok. İş yapmakta bizimle yarışamayanlar bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu kısır siyaset anlayışının acısını Cumhuriyetimizin ilk asrında çekti. Darbeyle, terörle milletimizi mutsuz etti. Biz yarım asra yaklaşan siyasi anlayışımızın son 30 yılını hizmetle geçirdik."