Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara geriletmek en önemli hedefimiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz" dedi. Erdoğan, enflasyona ilişkin ise "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara geriletmek en önemli hedefimiz" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yerli' otomobil Togg'a ilişkin "elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz" iddiasında bulundu.

Erdoğan, Kocaeli'de Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'nde katıldı. Tören öncesi Erdoğan'ı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç karşıladı.

Konuşmasında Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'na ilişkin "Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesis hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretebilen özelliğiyle öne çıkıyor" dedi.

Türkiye'nin "otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükseldiğini" ifade eden Erdoğan, "Amacımız ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından bir haline getirmektir" diye konuştu.

Konuşmasında enflasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Tek haneli rakamlara geriletmek en önemli hedefimiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemizin kronik sorunlarının başında gelen cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmüş olacağız. Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri olarak değerlendiriyorum.

Ülkemizi büyütme ihtiyaçlarından taviz vermedik. İş dünyamıza destek olmaya özen verdik. Ücretliler ve emekliler başta olmak üzere düşük gelirli kesimin yanında yer aldık. 14 ve 28 Mayıs seçimleri bir diğer dönüm noktasını teşkil etmiştir.

Orta Vadeli Programı'nın ardından 12. kalkınma planımızı milletimizin takdirine sunduk. Tüm paydaşlarla hazırladığımız bu programları iş dünyası ile iş birliği içerisinde hayata geçireceğiz. Kalkınma planımızda yüzde 5 oranında istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz.

2028'de 1.6 trilyon dolar toplam ve 17 bin 554 dolar kişi başına milli gelire ulaşmak hedefimizdir. İşsizliği yüzde 7.5'a indirmeyi öngörüyoruz. Özellikle mal ihracatını 375 milyar dolara yükseltmeyi, turizm gelirlerinde de 100 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı planlıyoruz.

ENFLASYON İÇİN 'TEK HANE' MESAJI

Böylece cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmüş olacağız. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara geriletmek en önemli hedefimiz."