Erdoğan'dan G20 zirvesinde temaslar: Bin Selman ve Sisi ile görüştü

G20 zirvesi kapsamında Hindistan'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarda bulundu.

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanılğı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu.

Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı. Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti.

Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarmıştı.

Erdoğan ile Sisi, Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Katar'da bir araya gelmişti.

ERDOĞAN BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin kabulü, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreninin gerçekleştirileceği üçüncü oturum düzenlenecek.

Erdoğan, uluslararası basın toplantısına da katılacak.