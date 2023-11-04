Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma

Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Sarıakçalı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kenan Kibar görevden alındı.

Bakanlıkta açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Eylül Aydın Kutlu getirildi, Strateji Geliştirme Başkanı Şeyda Kutsi ise görevden alındı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları Orhan Yüce ile Ömer Faruk Karabayır görevden alındı.

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin Alkan getirildi.

Bakanlıkta açık bulunan müfettişliğe, yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Çiğdem Konca atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri İbrahim Erkan Keleş görevinden alındı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sükun Işıtan, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Enver Merallı getirildi.

Sırasıyla Eskişehir, Karaman, Rize, Mersin İl Kültür ve Turizm müdürleri, Şennur Azade, Burhan Yemiş, Esra Alemdaroğlu ve Cengiz Ekici görevlerinden alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Niğde'de Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Rize'de Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Eskişehir'de Bülent Avnamak, Karaman'da Murat Pekergin, Mardin'de Ayhan Gök, Edirne'de Kemal Soytürk atandı.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığında, Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Karaman, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Filiz Toprak Aydın, Lojistik Genel Müdür Yardımcısı, Muhammed Mahmud Ötegen oldu.

Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sadık Erbay, Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kara getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığında Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Budan ile Uğur Erdem atandı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Emre Gürçay, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Seyfullah Arslantürk getirildi.

Faruk Fıratoğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail Bülbül, Tartım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Merve Nalbantoğlu ve Müfettiş İsmail Serhat Konya atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliğine, vergi müfettişi Mustafa Serhat Koçak atandı.

Ayrıca vergi başmüfettişliklerine, vergi müfettişleri Abdulkadir Ulukaya, Adem Turanlı, Adnan Gülener, Ahmet Fatih Sağlam, Ali Yıldız, Aptulhamit Atlı, Bilal Kavalcı, Bünyamin Selvi, Cihan Aladağ, Dilek Karatekin, Duygu Genç, Emre Aksu, Emre Ekmen, Erdem Var, Esra Ulu, Faruk Uysal, Fatih Akan, Fatih Güven, Fatih Kürkçü, Filiz Eker, Fuat Mallı, Gülcan Çifçi, Hacı Halil Kaymak, Halil Akkoca, Hamide Sağlam, Harun Durmuş, Harun Sızan, Haydarhan Sinemoğlu, İsmail Sinan Lekesiz, Kemal Kaplan, Levent Yalçın, Mahfuz Özmen, Mahmut Dalak, Mehmet Ali Karaca, Meryem Altun, Metin Ersoy, Mevlüde Ünal, Murat Barış Kan, Murat Şimşek, Mustafa Tınmaz, Ömer Faruk Atak, Ömür Deniz, Recep İlyasoğlu, Recep Köylü, Salih Öztabak, Sema Gülderen, Sibel Güler, Süleyman Çifçi, Şakir Demirbaş, Şenol Akocak, Şenol Tüfekçi, Şükrü Öztürk, Turgay Ergün ve Ümit Gülsün getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren 72 vergi müfettişi yardımcısının da ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında, açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Mustafa Muharrem Tüfekci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Taşan getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Gökhan Macit, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığına Bülent Sönmez atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine ise Nurettin Muhtar Acar getirildi.