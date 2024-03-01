Erdoğan'dan gümrüksüz şaraba onay

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren karara göre, Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile yılda 1,5 milyon litrelik şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş içki ithal edecek.

TEKLİF İKTİDARDAN GELEN 273 OYLA KABUL EDİLDİ

Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kanun teklifi haline getirilerek TBMM’ye sunulmuştu. Geçen hafta Meclis’te yapılan görüşmelerde teklif iktidardan gelen 273 oyla kabul edildi. İki ülke arasında bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı.

10 YILLIK SIFIR VERGİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma 10 yıl süre ile geçerli olacak. Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut, ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak.

Türkiye ise Azerbaycan’a bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.